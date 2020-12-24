Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink

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Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink

24.12.2020, MForum.ru

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Китайская компания Hisense представила весьма любопытное устройство – смартфон A7, главной особенностью которого стал отказ от привычного экрана в пользу дисплея на электронных чернилах. Диагональ дисплея – 6,7 дюйма, заявленная плотность изображения – 300 ppi.

Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink

Позиционирование Hisense A7 – устройство для чтения и музыки. Встроенное приложение для работы с электронными книгами может листать страницы клавишами регулировки громкости, а ЦАП AK4377AECB от Asahi Kasei обеспечит качественное звучание. Внутри Hisense A7 разместился чипсет UNiSoC Tiger T7510 (4 ядра Cortex A75, 4 ядра Cortex A55, поддержка сетей 5G), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4770 мАч. Фоточасть представлена 16 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами. В основе программного обеспечения новинки - Android 10. Купить новинку в черном и белом цветах можно за 1999 юаней.

Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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