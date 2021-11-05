Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально

MForum.ru
05.11.2021,
Компания Hisense Communications официально анонсировала смартфон F60 5G, представляющий собой недорогое устройство на базе ОС Android с поддержкой сетей 5G. Базируется новинка на чипсете Qualcomm Snapdragon.
В набор основных спецификаций Hisense F60 5G входят 6,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Строенная тыловая камера представлена 48 Мп основным сенсором и двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, глубина сцены). Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. ОС -Android 11 с набором функций Health Guard, адресованных пожилым людям. Hisense F60 5G может отслеживать частоту сердечных сокращений, анализировать уровень насыщенности крови кислородом и температуру тела. Также есть кнопка SOS и обнаружение падения с помощью датчиков. Цена новинки пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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