Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально

05.11.2021, MForum.ru

Компания Hisense Communications официально анонсировала смартфон F60 5G, представляющий собой недорогое устройство на базе ОС Android с поддержкой сетей 5G. Базируется новинка на чипсете Qualcomm Snapdragon.

В набор основных спецификаций Hisense F60 5G входят 6,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Строенная тыловая камера представлена 48 Мп основным сенсором и двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, глубина сцены). Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. ОС -Android 11 с набором функций Health Guard, адресованных пожилым людям. Hisense F60 5G может отслеживать частоту сердечных сокращений, анализировать уровень насыщенности крови кислородом и температуру тела. Также есть кнопка SOS и обнаружение падения с помощью датчиков. Цена новинки пока не раскрывается.