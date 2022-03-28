Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже

28.03.2022, MForum.ru

На китайском рынке начались продажи электронной книги Hisense Hi Reader. Основной интерес в новинке представляет ее формат – она оснащена 6,7-дюймовым экраном на основе электронных чернил, а по габаритам ближе к смартфонам, нежели к обычным ридерам.

Толщина Hisense Hi Reader – 7,5 мм, вес – 177 грамм. На долю экрана приходится 84% площади передней панели. Также из особенностей отметим автоматическую подстройку параметров экрана под освещенность. Основа железа Hisense Hi Reader – 8-ядерный процессор Unisoc T610 (1,8 ГГц), емкость АКБ – 3000 мАч. В программной части речь идет об ОС Android 10 с фирменной оболочкой в минималистском стиле и возможностью установки сторонних приложений. Цена новинки – 1799 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации news.mydrivers.com

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