Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей

MForum.ru
01.02.2021,
Китайская компания Hisense официально анонсировала смартфон A7 CC, ставший наследником модели A7. Главное отличие новинки от предшественника – цветной дисплей диагональю 6,7-дюйма, выполненный по технологии электронных чернил. Плотность изображения 300ppi.
Внутри Hisense A7 CC нашлось место для чипсета UNiSoC Tiger T7510 (5G сети поддерживаются), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловой камеры, 5 Мп фронтальной камеры и АКБ емкостью 4770 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели, поддержки NFC не заявлено. Цена Hisense A7 CC – 2399 юаней, данных о планах продаж вне Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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