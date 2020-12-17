Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA

17.12.2020, MForum.ru

Китайская компания Hisense собирается пополнить ассортимент прочных смартфонов с поддержкой сетей 5G. В базе данных китайского регулятора замечен Hisense D50, оснащенный 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340 x 1080 точек.

«Сердцем» новинки стал 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Возможно, это Unisoc T7510, с которым Hisense поставляет свои последние смартфоны с поддержкой 5G сетей. По части объемов памяти речь идет о 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 ГБ встроенной памяти. На задней панели Hisense D50 разместились четыре камеры - 16MP + 8MP + 2MP + 2MP, расположенные вертикально в корпусе с оранжевым акцентом. Там же находится дактилоскопический сенсор. Емкость АКБ – 4900 мАч, информации о мощности зарядного устройства нет.

Немного разочаровывает то, что Hisense будет поставляться с Android 9 Pie из коробки. В части защиты Hisense D50 5G получил усиленные углы, которые могут поглощать удары, когда телефон падает на землю. Завершает внешний облик оранжевая кнопка питания справа и кнопки аналогичного цвета слева. В части защиты от воды и пыли речь может идти об IP68. Hisense еще не объявила дату запуска телефона, скорее всего он появится уже в 2021 году.