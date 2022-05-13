Анонсы: Hisense A9 – обновление смартфона с e-ink дисплеем

MForum.ru
13.05.2022,
Компания Hisense представила смартфон A9. Аналогично предшественнику новинка сохранила главную особенность – 6,1-дюймовый дисплей E-Ink Carta с плотностью изображения 300 ppi и частотой обновления до 10 Гц за счет технологии HyperWave.
Кроме того, Hisense A9 оснащен ЦАП ESS Sabre ES9318, обеспечивающим Hi-Fi звук, а в качестве материала корпуса новинки выбрана микрофибра. Внутри Hisense A9 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 662, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерам, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС - Android (версия не уточнаяется) с облочкой адаптирующей его под экран e-ink. Цена Hisense A9 – 1799 / 1999 юаней за версии с 4 и 6 Гб ОЗУ, соответственно. Появление новинки за пределами Китая ожидать вряд ли стоит.
© Антон Печеровый,
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