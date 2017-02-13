Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально

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Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально

13.02.2017, MForum.ru

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Заложенная в YotaPhone идея оснащения смартфонов дополнительным дисплеем продолжает находить применение в устройствах других производителей. В частности эту концепцию реализует Hisense A2, несколько месяцев назад замеченный в TENAA.

Анонсы: Hisense A2 с 5.5&#8243; AMOLED & 5.2&#8243; E-ink дисплеями представлен официально

Hisense A2 сочетает 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек выполненный по технологии AMOLED на передней панели с 5,2-дюймовым e-ink экраном (разрешение 960х540 точек) на задней. Для защиты экранов используется защитное стекло 2,5D. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 430 дополненный 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Фоточасть Hisense A2 включает в себя 16 Мп тыловую камеру (апертура f/2.0, 5-линзовый объектив, PDAF-фокусировка) и 5 Мп камеру (апертура f/2.4, угол обзора 84 градуса) на передней панели. Из коммуникационных интерфейсов поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi и Bluetooth. Также в наличии USB OTG с разъемом Type C, однако речи о поддержке USB 3.0 не идет. Емкость аккумулятора – 3090 мАч. Размеры Hisense A2 составляют 157x76.8x8.45 мм, вес 188 грамм. Информация о цене новинки пока не раскрывается.

Анонсы: Hisense A2 с 5.5&#8243; AMOLED & 5.2&#8243; E-ink дисплеями представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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