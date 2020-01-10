CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем

MForum.ru
10.01.2020,
На выставку CES 2020 китайская компания Hisense привезла смартфон Hisense Color, который стал первым в мире смартфоном с цветным e-ink-дисплеем. В отличии от более ранних моделей, в Hisense Color e-ink-дисплей является единственным экраном.
Пока устройство находится на стадии прототипа, а его базовой моделью является Hisense A5.Кроме информации об экране, спецификации новинки не раскрываются. Впрочем, на пути от прототипа до коммерческого устройства многие характеристики вполне могут измениться. Полномасштабный анонс Hisense Color ожидается летом текущего года.
© Антон Печеровый,
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