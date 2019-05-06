Анонсы: Двухэкранный Hisense A6 появился в России

MForum.ru
06.05.2019,
В России начались продажи смартфона Hisense A6. Новинка выполнена в формате YotaPhone с двумя дисплеями. На передней панели разместился 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей. На задней – 5,61-дюймовый экран, выполненный по технологии e-ink. Соотношение сторон обоих дисплеев устройства – 18:9.
Внутри Hisense A6 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловой и 16 Мп фронтальной камерам, а также аккумулятору емкостью 3300 мАч. Купить Hisense A6 можно за 31 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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