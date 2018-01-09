MForum.ru
09.01.2018,
Компания Hisense официально представила смартфон Dolphin 2. Новинка получила ставший стандартом экран с соотношением сторон 18:9 и построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 430.
Основные спецификации Hisense Dolphin 2 включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек с защитным 2,5D-стеклом, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, тыловую камеру разрешением 12 Мп, фронтальный 16 Мп сенсор, дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Впрочем, в Поднебесной устройств, с подобным набором спецификаций, достаточно много, включая более дешевый Xiaomi Redmi 5. Однако, «фишкой» Hisense Dolphin 2 может стать более полная интеграция с системами «умного дома» от компании Hisense (Hisense Home Appliances) и набор обучающего программного обеспечения и литературы. Цена Hisense Dolphin 2 составляет 1199 юаней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.09. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 Pro – смартфон с двумя дисплеями / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A2 с 5.5″ AMOLED & 5.2″ E-ink дисплеями представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] О смартфонах и не только #23: Новые iPhone, водные процедуры для Sony, китайская Siri и смартфоны с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.09. [Новинки] IFA 2015: Приятные новинки от Hisense / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2018: Sony представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru
05.01. [Технологии] Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android / MForum.ru
27.12. [Новинки] Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица / MForum.ru
26.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo A75/A75s с 6-дюймовыми дисплеями и 20 Мп селфи-камерами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru
21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru