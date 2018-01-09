Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня

09.01.2018, MForum.ru

Компания Hisense официально представила смартфон Dolphin 2. Новинка получила ставший стандартом экран с соотношением сторон 18:9 и построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 430.

Основные спецификации Hisense Dolphin 2 включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек с защитным 2,5D-стеклом, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, тыловую камеру разрешением 12 Мп, фронтальный 16 Мп сенсор, дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Впрочем, в Поднебесной устройств, с подобным набором спецификаций, достаточно много, включая более дешевый Xiaomi Redmi 5. Однако, «фишкой» Hisense Dolphin 2 может стать более полная интеграция с системами «умного дома» от компании Hisense (Hisense Home Appliances) и набор обучающего программного обеспечения и литературы. Цена Hisense Dolphin 2 составляет 1199 юаней.