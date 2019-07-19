Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi

MForum.ru

Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi

19.07.2019, MForum.ru

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Под принадлежащим Xiaomi суббрендом Qin представлен смартфон Qin 2. Напомню, предыдущее устройство бренда, Qin 1, представляет собой кнопочный телефон, но со встроенным смарт-ассистентом и поддержкой 4G-сетей. Формат Qin 2 более привычен – это Android-смартфон на платформе Android Go. Впрочем, есть и интересные моменты по «железу».

Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi

В частности Qin 2 получил 5,05-дюймовый дисплей разрешением 1440х576 точек, что для устройств этого класса нетипично. Новинка радует узкими рамками с трех сторон и отсутствием каких-либо вырезов в экране. Причем проблема выреза решена очень просто – производитель оказался от фронтальной камеры. Тыловая камера – 5 Мп. Также в активе Qin 2 присутствуют чипсет Spreadtrum SC9832E, 1 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2100 мАч с зарядкой через USB Type C. Кроме того, смартфон оснащен ИК-портом для управления бытовой техникой. Цена – 499 юаней, выход Qin 2 за пределы домашнего рынка не ожидается.

Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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