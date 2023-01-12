Операторские телефоны: МегаФон представил кнопкофон под собственным брендом

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Операторские телефоны: МегаФон представил кнопкофон под собственным брендом

12.01.2023, MForum.ru

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Российские операторы уже предпринимали попытки выхода на рынок со своими аппаратами. Как правило, для этого выбирались OEM-модели бюджетного ряда. Не мудрствуя лукаво на них наносили основной бренд оператора, в разные годы в разных масштабах и с разным успехом этим занимались, в частности, МегаФон и МТС. Вспомните G2200; U1270; U8110; U8230. Кстати, смартфоны U8110; U8230 были производства Huawei, в 2010 году почти аннейма.

 

Fontel FP200

 

МегаФон решил возобновить эту практику, но уже в более современном варианте. Сейчас можно купить готовый OEM аппарат под брендирование или заказчать контрактное производство опять же на готовой платформе. С самыми разными особенностями, формируя аппараты по своему вкусу. Под эту идею в МегаФон сделали даже отдельный бренд Fontel и хотели бы занять до конца 2023 года вплоть до 50% объема продаж.

Для этого оператору придется поднапрячься, шансы на успех он будет иметь только в случае если даже и задумываться не будет о залочивании аппаратов, подберет для них приятный материал корпуса, выберет дисплеи с достаточно крупными и контрастными символами. Важны, конечно, и ценовые показатели, а также емкость аккумуляторов. В общем, факторов успеха настолько много, что с уверенностью говорить о том, что заданного показателя получиться достичь, на сегодня сложно. Скорее всего, речь идет все же о попытке, пусть и масштабной.

В 2023 году оператор, точнее его дочерняя компания Revo Charge, намерена выпустить 8 моделей под брендом Fontel. В линейке будут обычные модели и раскладушки, а также "тактические" с повышенной противоударностью и водонепроницаемостью. Причем ценник начинается от 590 рублей - уже сильная заявка и не превысит 2990 рублей.

Доля кнопочных телефонов на руках у абонентов по оценкам МегаФон - 15-17%, так что этот рынок вполне интересен, несмотря на очень небольшую маржу, которую можно заработать на таких аппаратах.

«Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Первую модель уже можно купить - Fontel FP200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч и возможностью поддерживать карту памяти до 32 ГБ. Цена - 790 руб. Произведен в Китае. Умеет только GSM 900/1800.

Несколько слов хочется сказать о процессоре. С ним вышла какая-то странная история, которая любопытна. На сайте МегаФон в качестве процессора Fontel FP200 указан некий SP6531E. И в сети действительно можно найти немало упоминаний о телефонах, включая аппараты с сенсорными экраном, выпущенных вроде как на базе Spreadtrum SP6531E. А вот на сайте производителя, компания Spreadtrum это нынче Unisoc, такие процессоры не находятся. Зато есть Spreadtrum SC6531E.

Идет ли речь о банальной опечатке? Возможно, но уж очень она распространена в интернете, например, тот же Alcatel в его китайской жизни выпускал аппарат с процессором, который в сети именовали Nemo G SP6531E. Да и другие операторы отметились брендированными моделями с тем же процессором. Упоминания его встречаются с 2013-2015 года. Можно ли предположить, что SP6531E существует и это какая-то модификация SC6531E, сделанная по заказу кого-то из OEM производителей, того же Alcatel?

В любом случае это очень старенький процессор, как, собственно и стандарт GSM, так что свои задачи по управлению GSM-телефоном SC(P?)6531E безусловно решает.

У меня нет сомнений, что покупать аппараты Fontel будут, несмотря на ограничение "только GSM". Интересно, что МегаФон указывает в качестве страны происхождения Китай, хотя в принципе, можно было бы собирать такие аппараты и в России. Вероятно это сделано потому, что собранное в Китае из китайских компонентов по-прежнему дешевле, чем собранное из китайских компонентов в России. А на рынке супербюджетных аппаратов не получится выжить, если не экономить на всех стадиях производства.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон операторские смартфоны брендированные модели Fontel

© Алексей Бойко, MForum.ru

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