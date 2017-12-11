LTE: BSNL запустит LTE в Индии в январе 2018 года

11.12.2017, MForum.ru

Принадлежащий государству оператор Bharat Sanchar Nigam Limited, недавно объявил о планах запуска услуг 4G LTE в Индии в январе 2018 года. Услугами BSNL в Индии пользуется немало абонентов, поскольку стратегия компании - предоставлять услуги по ценам, которые по карману многим жителям страны.

С запуском LTE в BSNL явно запаздывают. Такие конкуренты, как JIO и Airtel, уже предоставляют соответствующие услуги. Так что теперь BSNL придется выступать в роли догоняющего. Конкуренты уже успели устроить ценовую войну, которая началась в день запуска JIO. В BSNL не планируют в нее вступать, оператор намерен развивать свой собственный подход. BSNL, в частности, развернет 15 тысяч точек Wi-Fi, подключенных по LTE в различных частях страны. За два последующих года планируется нарастить число хотспотов LTE/Wi-Fi до 100 тысяч. Впрочем, обычный режим пользования LTE с помощью смартфона или планшета LTE также будет возможен.

Поставщиками решений инфраструктуры для BSNL выступили Nokia и ZTE. Запуски начнутся на западе страны, затем в южной ее части, потом фокус развертывания переместится на север и в заключение стройка начнется на востоке, фаза за фазой.

Вдохновленные высоким спросом на операторские телефоны JIO 4G, в BSNL также намерены предложить клиентам операторские смартфоны. Соответствующее соглашение уже заключено с Micromax. Первым аппаратом стал кобрендинговый Bharat-1, который уже можно приобрести за 2200 рупий, включая подписку на месяц пользования стоимостью 97 рупий (безлимитный голос и безлимитный трафик передачи данных). Аппарат будет работать в сети 4G LTE компании после ее запуска. Линейка операторских моделей возможно будет расширена также фичафонами бренда Lava, также с поддержкой LTE.

"Одну ягодку собираю, другую примечаю", - BSNL подписала MoU с Ericsson, предусматривающее развитие 5G и IoT в Индии.

BSNL обслуживает более 100 млн подключений к своим сетям мобильной связи и ШПД, а также 10 млн клиентов фиксированного ШПД и 16 млн клиентов фиксированной телефонии.

По материалам Gizbot.com

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