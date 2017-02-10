Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra

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Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra

10.02.2017, MForum.ru

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Представленный на российском рынке модельный ряд смартфонов Haier включает в себя устройства линеек Aqua и Terra, ориентированных на бюджетный сегмент. Типовой набор «железа» новинок подразумевает чипсеты MediaTek МТ 6580, 512 Мб или 1 Гб ОЗУ и 4 или 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra

Цены устройств линейки Haier Aqua начинаются от 3 тысяч рублей, в которые оценен смартфон A40 оснащенный 4-дюймовым дисплеем, чипсетом Spreadtrum SC7731C, двумя камерами (2,0 Мп и 0,3 Мп), а также аккумулятором ёмкостью 1400 мАч. ОС – Android 5.1. Топовой аппарат линейки Aqua – А45 оценен в 4,5 тысячи рублей, а среди его спецификаций присутствует 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 4,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 854х480 точек, а также Android 6.0.

Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Haier Aqua и Terra

Спецификации смартфонов линейки Terra более интересны. В частности ее флагман Haier T54P (8 тыс. рублей) получил 5-дюймовый экран разрешением 1280х720 точек с минеральным стеклом Dragontrail, 5 Мп фронтальную камеру, 8 Мп камеру на задней панели и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Также в линейку Terra входят смартфоны T50 (5 тыс. руб.), T51P (5,5 тыс. руб.), Т52P (6 тыс. руб.) и T53P (7 тыс. руб.). При этом даже T50 оснащен аккумулятором емкостью 2500 мАч и экраном диагональю 5 дюймов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации haier.com

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