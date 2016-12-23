Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE

23.12.2016, MForum.ru

Брендированный аппарат Tele2 Midi LTE (в девичестве Haier), пришел дополнить своего предшественника Tele2 Midi.

Краткие характеристики новинки:

- Android 6.0

- 4.5" IPS 854x480

- MediaTek MT6737M, 1.1 ГГц, 4 ядра

- 1 ГБ, 16 ГБ, micro SD до 32 ГБ

- 3.2 мпикс + 0.3 мпикс

- 1700 мАч

- 2 SIM

- 2G/3G/LTE SIM-lock под Tele2; второй слот - 2G под голос любого оператора - вот это отличная фишка!

- корпус черного или белого цвета

- 4490 руб

Предустановлены фирменные приложения: Tele2 TV, Zvooq, «Гудок» и «Мой Tele2».

Аппарат можно также купить с составе акционного предложения "Выгодный комплект" (с картой подключенной к тарифу "Очень Черный" и опцией "Смартфон") - это два месяца "особых условий" пользования. Предложение действует до 31 января 2017 года в Мск, С.П, Моск.обл, Ленобласти, Тверской, Тульской, Ворожеской и Омской областях и Удмуртии. Кстати, это предложение действует и для покупателей Tele2 Midi, Tele2 Maxi LTE.