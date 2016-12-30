Итоги: Tele2 подводит итоги 2016 года

30.12.2016, MForum.ru

Tele2 подводит итоги 2016 года. Год выдался успешным за компании. По его итогам вряд ли кто-то станет оспаривать статус Tele2, как федерального оператора мобильной связи. В 2016 году компания не только активно развивала сети, но также выпустила линейку брендированных смартфонов - за год их число выросло до пяти: Tele2 Mini, Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE. Рынок аппараты принял более, чем неплохо, тем более, что оператор продает их без обременения неприменным подключением к тем или иным своим тарифам.

В 2016 году компания внедряла технологию HD-Voice в сетях 3G и теперь режим HD Voice действует во всех сетях 3G компании Tele2.

В 2016 году Tele2 запустила сети LTE в Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, в республике Карелия и Краснодаре.

В мае 2016 года Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц в Тверской и Новгородской областях. Позже сеть LTE-450 под брендом Skylink появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московском регионе. Справедливости ради, отметим, что в массовом сегменте эта услуга особым спросом пока не пользуется, но в B2B у нее есть перспективы.

За год работы в Москве Tele2 обеспечила качественное покрытие сети, охват населения покрытием составил 97% населения Москвы и области. По такому показателю, как средняя скорость мобильного ШПД в зоне покрытия, сеть Tele2 может уверенно конкурировать с любым из операторов "большой четверки".

Объективно сравнить показатели Tele2 с показателями других операторов у сторонних наблюдателей не получится, Tele2 не представила рынку данных о своем развитии в 3q2016. Но и без цифр, можно с уверенностью утверждать, что Tele2 существенно изменила климат на рынке, который существовал до превращения оператора из регионального в федеральный. В частности, заметно вырос уровень конкуренции, что стимулировало операторов на большую рыночную активность. Сегодня вполне можно говорить о том, что российский рынок мобильной связи и ШПД является конкурентным.

По данным компании Tele2, она уверенно лидирует на российском рынке по NPS - уровню удовлетворенности клиентов.

На 2016 год намечено преобразование оператора с выходом за границы "мобильной телефонии и ШПД". Сергей Эмдин, гендиректор Tele2:

«В 2016 году Tele2 продолжила наращивать выручку и планомерно увеличивать абонентскую базу. Мы активно строили сети 3G и 4G, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам. Следующий год принесет рынку связи эволюционные изменения. Tele2 начнет формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году».

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