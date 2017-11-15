Акции: Tele2 дарит 10 ГБ покупателям брендированных смартфонов оператора с поддержкой LTE

15.11.2017, MForum.ru

В акции принимают участие аппараты компании Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Их покупатели получают также бонусный пакет интернет-трафика объемом 10 ГБ. Воспользоваться им следует в течение 30 дней с момента подключения.

Предложение доступно для абонентов, которые пользуются любым из открытых к подключению и переходу тарифов, входящих в линейку "Мой Tele2". Акция действует на покупки, соверешенные до 23 января 2018 года при условии, что смартфон приобретен в интернет-магазине или салоне связи Tele2.

Как воспользоваться бонусным трафиком? Услуга "Бонус 10 ГБ" включится автоматически через 3 дня после того, как будет активирована SIM-карта в первом слоте аппарата. Об этом сообщит пришедшая абоненту SMS. Бонусный пакет расходуется приоритетно, неиспользованный трафик перенесен не будет. Чтобы проверить остаток, используйте команду *155*00# , и вам придет информация о том, сколько еще бонусного трафика у вас осталось.

Tele2 сообщает, что проникновение аппаратов с поддержкой LTE на сети компании выросло на конец сентября до 23%, то есть на 13 пп гг. В Московском регионе проникновение устройств с LTE достигло 50%, что соответствует росту на 23 пп гг. Это высокий результат. Наибольшим спросом из брендированных моделей пользуется Tele2 Midi LTE Black.

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Пресс-релиз компании Tele2

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