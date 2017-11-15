Акции: Tele2 дарит 10 ГБ покупателям брендированных смартфонов оператора с поддержкой LTE

MForum.ru
15.11.2017,
В акции принимают участие аппараты компании Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Их покупатели получают также бонусный пакет интернет-трафика объемом 10 ГБ. Воспользоваться им следует в течение 30 дней с момента подключения.
Предложение доступно для абонентов, которые пользуются любым из открытых к подключению и переходу тарифов, входящих в линейку "Мой Tele2". Акция действует на покупки, соверешенные до 23 января 2018 года при условии, что смартфон приобретен в интернет-магазине или салоне связи Tele2.
Как воспользоваться бонусным трафиком? Услуга "Бонус 10 ГБ" включится автоматически через 3 дня после того, как будет активирована SIM-карта в первом слоте аппарата. Об этом сообщит пришедшая абоненту SMS. Бонусный пакет расходуется приоритетно, неиспользованный трафик перенесен не будет. Чтобы проверить остаток, используйте команду *155*00# , и вам придет информация о том, сколько еще бонусного трафика у вас осталось.
Tele2 сообщает, что проникновение аппаратов с поддержкой LTE на сети компании выросло на конец сентября до 23%, то есть на 13 пп гг. В Московском регионе проникновение устройств с LTE достигло 50%, что соответствует росту на 23 пп гг. Это высокий результат. Наибольшим спросом из брендированных моделей пользуется Tele2 Midi LTE Black.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: Tele2 дарит 10 гигабайт интернета
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает акцию «Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2». Клиенты компании, которые приобрели брендированный аппарат Tele2 с поддержкой LTE, получат в подарок пакет интернет-трафика.
При покупке смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus абоненты оператора смогут воспользоваться дополнительным объемом интернет-трафика в размере 10 Гб. Срок действия бонусного пакета – 30 дней с момента подключения. В акции «Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2» могут принять участие абоненты всех открытых к подключению и переходу тарифов линейки «Мой Tele2». Чтобы получить дополнительный объем интернета в подарок, необходимо до 23 января 2018 года приобрести один из брендированных смартфонов с поддержкой LTE в интернет-магазине или салонах связи Tele2.
Услуга «Бонус 10 Гб» заработает в течение трех дней после активации SIM-карты Tele2 в первом слоте аппарата. Пользователи получат SMS о подключении опции и увидят ее в личном кабинете и в приложении «Мой Tele2» в списке подключенных услуг. Бонусные 10 Гб интернета расходуются в первую очередь, неиспользованный трафик на следующий месяц не переносится. Для проверки остатка бонусного пакета необходимо набрать бесплатную USSD-команду *155*00#.
По итогам сентября доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, год к году выросла на 13 п. п. и составила 23%. За год наибольший прирост таких аппаратов показал Московский регион – их проникновение составило 50%, увеличившись на 23 п. п. В интернет-магазине Tele2 лидером продаж среди брендированного оборудования является смартфон Tele2 Midi LTE Black.
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