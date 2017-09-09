LTE: Число LTE-подключений в мире выросло до 2.37 млрд

MForum.ru

LTE: Число LTE-подключений в мире выросло до 2.37 млрд

09.09.2017, MForum.ru

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В мире 

Доля рынка LTE подключений в мире выросла на 59% за год с июня 2016 по июнь 2017, достигнув 2.37 млрд, сообщает 5G Americas.

Доля рынка LTE относительно всех других технологий, достигла 30% на конец 2q2017, что соответствует приросту на 10% за год.

В мире теперь больше подключений к сетям LTE, нежели к сетям 3G.

Абонентские базы телеком-операторы выросли на 878 млн LTE-подключений за один год - такие данные приводит Ovum по итогам 2q2017. Примерно половина подключенных абонентов - 48%, это те, кто подключен в Юго-Восточной Азии, где Китай остается крупнейшим генератором роста абонентской базы.

Индия обеспечила один из основных вкладов в этот рост в 2q2017. Рынок LTE-подключений Индии вырос до 10%, его обеспечили Reliance Jio, Bharti Airtel, Idea Cellular и Vodafone.

Всего в мире число LTE-подключений достигло 2.37 млрд из общего числа 7.8 млрд подключений к сетям сотовой связи всех стандартов в мире.

Как ожидается, проникновение LTE в мире на конец 2021 года вырастет до 53%, при этом число LTE подключений в мире вырастет до 4.8 млрд (включая M2M).

Число подключений к сетям 4G/LTE вырастет до 2.5 млрд к концу 2017 года, до 3 млрд к концу 2018 года и до 4.9 млрд к концу 2022 года. Число подключений к сетям 5G увеличится до 111 млн к концу 2021 года и до 389 млн к 2022 году.

В Северной Америке

В Северной Америке число подключений к сетям LTE достигло 327 млн на конец июня 2017 года. Проникновение достигло 90.5% при населении в 362 млн. Как ожидается, в 2018 году проникновение LTE в Северной Америке превысит 100%. За период с конца 2q2016 по 2q2017 число подключений выросло на 54 млн.

Как ожидается, в Северной Америке на конец 2021 года будет насчитываться 34,9 млн подключений к сетям 5G, что будет соответствовать порядка 31% всех 5G подключений в мире.

В Латинской Америке

В Латинской Америке число подключений почти удвоилось, достигнув 159 млн подключений на конец 2q2017 против 81,5 млн год к году, что соответствует росту на 95%.

Доля рынка LTE выросла с 12% до 23% год к году на конец июня 2017 года, что соответствует почти двукратному росту. В Латинской Америке и на Карибских островах насчитывается порядка 695 млн подключений к сетям мобильной связи. Из них 159 млн - это подключения к сетям LTE, 77.6 млн новых подключений - это прибавка за год с конца 2q2016.

Согласно прогнозу, LTE-подключения в регионе достигнут 198,6 млн на конец 2017 года (с учетом M2M) и обеспечат рыночную долю LTE в 28%. На конец 2021 года, к сетям LTE в Латинской Америке и на Карибах будет подключено 458 млн абонентов (считая M2M), а проникновение достигнет 59% при общем числе подключений в 777 млн.

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