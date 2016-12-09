Реклама: Tele2 начала рекламную поддержку новых брендированных аппаратов

MForum.ru
09.12.2016,
Tele2 Россия запустил рекламную кампанию, представляющую линейку операторских брендированных смартфонов.
Главная идея роликов - хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, действующей без специальных условий и подключения дополнительных услуг.
Процитирую описание из пресс-релиза:
"По сюжету один из героев предстает в образе всемирно известного IT-гения – в узнаваемой черной водолазке, джинсах, кроссовках и очках. Он рассказывает участникам конференции о линейке брендированных смартфонов Tele2.
Телефоны обладают необходимым современному человеку набором технических характеристик: двумя SIM-картами и камерами, поддержкой 3G и 4G. Оратор заявляет, что у них «есть инновация одна – честная и низкая цена».
Аудитория выражает сомнения: «И не нужно тариф на полгода подключать, хотите сказать?»
Выступающий уверенно отвечает: «Да, за низкой ценой нам нечего скрывать!» Покупатели могут приобрести устройства без обязательного подключения тарифного плана, что подтверждает ключевой принцип Tele2 – честность в работе с клиентами."
В 2016 году Tele2 начала выпускать смартфоны под собственным брендом. Tele2 Mini и Tele2 Midi быстро завоевали популярность пользователей. Только в ноябре компания продала около 100 000 этих устройств. В декабре появились новые модели оператора – пятидюймовые Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Насколько мне известно, линейка будет расширяться.
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.
Интересно, что Tele2 вышел на рынок операторских телефонв в момент, когда операторы Б3 заметно поумерили свои усилия в данной области. Действительно сложно конкурировать операторскими предложениями с разнообразными смартфонами, которые предлагает розница. Тем не менее, то, что Tele2 продвигает свои модели без навязывания обязательного пользования тем или иным тарифным планом, может позитивно сказаться на отношении потребителей к данному предложению. А учитывая залоченность новинок, это может обеспечить рост продолжительности периода "подключенности" абонента, и росте проникновения пользователей смартфонов в базе Tele2. А это уже соответствующие доходы.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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