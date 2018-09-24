Телеком: Брендированных устройств в Tele2 больше не будет?

24.09.2018, MForum.ru

Компания Tele2 не раз рассказывала, что брендированные устройства это хороший бизнес. Сейчас на сайте компании можно найти немало смартфонов брендированных Tele2: Tele2 Mini, Tele2 Mini (1.1), Tele2 Midi, Tele2 Midi (1.1), Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi (1.1), Tele2 Maxi LTE, Tele2 Maxi Plus. Похоже, что вся эта история вскоре завершится, так что если вам по какой-то причине интересны эти аппараты, самое время купить их сейчас, пока идет ликвидация складов, такой возможности в дальнейшем может и не быть.

Что мы увидим вместо этого в рознице Tele2? Вероятнее всего - стандартный набор действительно востребованных на рынке устройств: Apple, Samsung и Sony. Можно предположить, что именно американцы из Apple оказали на такое решение Tele2 существенное влияние.

Отношения с Apple важны для Tele2 по ряду причин. Одна из них - назревшая необходимость запускать VoLTE. В отличие от МТС, у Tele2 с реализацией поддержки VoLTE на устройствах Apple наблюдаются серьезные технические проблемы, в частности, оператор пока что так и не смог пройти процедуру так называемой “сертификации”.

Не торопятся в Tele2 и с нативной поддержкой WFC. А ведь через какое-то время наличие или отсутствие поддержки WiFi Calling может стать ощутимым конкурентным преимуществом, от оператора без WFC начнут уходить абоненты.

Исчезнут из продажи и роутеры LTE450. Похоже, компания Tele2 наигралась с частными абонентами и теперь видит сеть Skylink исключительно как “спецсеть” для спецпотребителей. Что будет с существующими абонентами? Не исключено, что их принудительно перебросят в сеть Tele2, но это не точно.

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теги: телеком Tele2 брендированные устройства VoLTE Wi-Fi Calling SkyLink

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