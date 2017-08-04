Акции: Роутеры за полцены предлагает SkyLink

MForum.ru

Акции: Роутеры за полцены предлагает SkyLink

04.08.2017, MForum.ru

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Пресс-релиз компании SkyLink (бренд Tele2)

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает акцию «Дачный сезон». Новые клиенты бренда Skylink (LTE-450) могут приобрести абонентское оборудование со скидкой до 63%.

Роутер Skylink

При подключении к сети Skylink пользователи могут сразу приобрести брендированные роутеры по специальной цене. Так, стоимость стационарного роутера Skylink H1 в рамках акции «Дачный сезон» снижена на 55% до 3150 рублей. Данная модель обеспечит интернетом весь дом: она имеет широкий радиус действия и позволяет подключить одновременно до 30 устройств.

Стационарный роутер Skylink V-FL500 от предыдущего устройства отличается наличием аккумуляторной батареи, которая позволяет пользоваться роутером даже в случаях отключения электроэнергии. Кроме того, данную модель удобно брать с собой в дорогу, подключив по USB к бортовой сети автомобиля или к мобильному источнику питания. Для новых клиентов оператора стоимость устройства с 63%-й скидкой составляет 3300 рублей.

Для усиления сигнала оборудование можно дополнить комплектом из двух направленных антенн. В рамках акции «Дачный сезон» при покупке любого стационарного роутера на такой комплект действует специальная цена.

Мини-роутер Skylink M1 – компактное устройство, которое идеально подходит для путешествий. Аппарат работает без подзарядки до 5 часов. Максимальное количество одновременно подключенных гаджетов – 8 устройств. Мобильный роутер доступен пользователям за 5500 рублей.

Акция «Дачный сезон» действует до 30 сентября 2017 года в регионах присутствия бренда Skylink. Оборудование продается со скидкой как в салонах связи Tele2, так и в интернет-магазинах skylink.ru и tele2.ru.

Подробные условия проведения акции доступны на сайте оператора.

 

Комментарий Алексея Бойко, MForum.ru

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Хорошая возможность подключиться к Skylink. И если стационарный модем - это вариант, например, для беспроводного подключения к интернету дачи, квартиры или офиса, то мобильный роутер позволит вам носить безлимитный интернет с собой, благо он работает не только в сети LTE 450, но и в сетях LTE 1800 и LTE 2.5-2.7 ГГц компании Tele2. Подключаться к мини-роутеру можно с любого устройства с поддержкой Wi-Fi. Не берусь предсказывать перспективы, но пока что за 1200 рублей в месяц доступ безлимитен. Некоторые, правда, говорят, что после достижения порога в 300 ГБ (не прописанного в условиях), сталкиваются с ограничением скорости скачивания на уровне 512 кбит/c. Не знаю, у меня еще никогда трафик фиксированного интернета в месяц не зашкаливал за 300 ГБ. Предполагаю, что для абсолютного большинства пользователей предложение SkyLink является безлимитным. 

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