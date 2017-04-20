LTE: С 25 апреля 2017 года на тарифе Skylink XL будет действовать анлим на интернет

MForum.ru

LTE: С 25 апреля 2017 года на тарифе Skylink XL будет действовать анлим на интернет

20.04.2017, MForum.ru

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Приятная новость для пользователей тарифа Skylink XL в Москве, С.Петербурге, Твери и Великом Новгороде. С 25 апреля 2017 года компания будет предоставлять клиентам неограниченный по объему доступ в интернет. Особенно приятно то, что это не повлияет на оплату по тарифу - она сохранится без изменений.


 

Подробнее о проекте Skylink.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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