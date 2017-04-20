LTE: С 25 апреля 2017 года на тарифе Skylink XL будет действовать анлим на интернет

MForum.ru
20.04.2017,
Приятная новость для пользователей тарифа Skylink XL в Москве, С.Петербурге, Твери и Великом Новгороде. С 25 апреля 2017 года компания будет предоставлять клиентам неограниченный по объему доступ в интернет. Особенно приятно то, что это не повлияет на оплату по тарифу - она сохранится без изменений.
Подробнее о проекте Skylink.
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