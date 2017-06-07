Развитие сетей: Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров

07.06.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и ОАО «Российские Железные Дороги» (ОАО «РЖД») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи в рамках бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520». Основная цель соглашения − обеспечение беспрерывного покрытия сети Tele2 вдоль железных дорог.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Курилов и директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. Документ предусматривает развитие сети Tele2 вдоль железнодорожной инфраструктуры, предоставление пассажирам скоростного мобильного интернета и других сервисов. Стороны также договорились об эксплуатации оборудования для оказания услуг мобильного ШПД в поездах РЖД.

Соглашение открывает перед Tele2 и РЖД новые возможности для сотрудничества. Ранее компании успешно протестировали технологию удаленного управления подвижными составами и станционную радиосвязь на базе сети LTE-450, которую Tele2 запустила под брендом Skylink.

В рамках этого пилотного проекта Tele2 и РЖД завершили испытание технологии Mobile Edge Computing (MEC) на сортировочной станции «Лужская» Октябрьской железной дороги. Базовая станция, работающая на частоте 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 30 км. Это обеспечивает не только хорошее проникновение сигнала, но и оптимизацию затрат: при широком охвате технология не требует установки большого количества базовых станций, как в других диапазонах.

Благодаря решению MEC машинист-оператор получает возможность использовать видео в режиме реального времени в системе управления локомотивом. Технология позволяет передавать изображение с камер, расположенных на локомотиве, напрямую в диспетчерскую ОАО «РЖД», минуя опорную сеть оператора. Это в два раза сокращает время передачи информации между локомотивом и сервером, установленным на станции, и при этом сохраняет качество видео.

Специалисты Tele2 и РЖД также проверили возможность организации индивидуальных и групповых голосовых и видеовызовов, используя специализированные терминалы связи с функцией PTT (Push To Talk) и PTV (Push To Video). Они предназначены для мгновенной передачи информации и решения оперативных задач работниками железной дороги. Во время тестирования качество голоса, текстовых сообщений, изображений и видео, передаваемых между терминалами, оставалось стабильно высоким.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2:

«Запустив год назад первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц, мы поняли, что эта инновационная технология будет востребована не только в розничном сегменте. У Tele2 есть готовое покрытие вдоль одной из главных транспортных артерий страны, и нам нужен был продукт, который бы полностью раскрыл потенциал сети LTE-450. Партнерство с РЖД предлагает нам реализовать именно такой проект. Успешное тестирование MEC позволяет развивать железнодорожную инфраструктуру на новом уровне – уже сейчас можно говорить о создании транспортной сети будущего, на которой локомотивы, управляемые с помощью нашей технологии, работают в беспилотном режиме».

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Алексей Бойко комментрирует пресс-релиз компаний: Вот и нашлось настоящее дело для сети LTE 450 компании Tele2! Я всегда связывал истинное предназначение этой сети с обслуживанием интересов B2B-заказчиков. На современном этапе развития железных дорог в России она вполне подойдет и железнодорожникам для решения задач профессиональной связи и некритичных задач передачи сигнализации, видеоинформации и т.п. Компании Tele2 контракт с РЖД поможет оправдать инвестиции, сделанные в развитие сети LTE450, а также сформировать новый источник дохода. РЖД получит возможность без существенных капитальных вложений получить возможность современной беспроводной профессиональной связи, передачи телеметрии и другой необходимой информации.

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