Телеком: У Ростелекома получается. Государство поможет монетизировать частоты 450 МГц

MForum.ru
19.09.2018,
Те, кто следит за рынком телекома в России, помнят не самый удачный старт сети LTE 450, построенной оператором Tele2 в нескольких российских регионах. Первоначально сеть позиционировалась, как “интернетизация” сельской местности, спасение для грибников и рыбаков, ведь особенности распространения сигнала в этом диапазоне позволяют покрывать большие территории со сравнительно небольшими затратами.
Впрочем, было понятно, что на самом деле в Tele2 хотят получить крупного или крупных государственных заказчиков - МВД или МЧС. Тогда у оператора что-то “не срослось”, но теперь упоминания о сети LTE 450 нашлись в так называемом “паспорте программы” Цифровая экономика, которую правительство РФ одобрило на этой неделе.
Частоты 450 МГц сейчас в основном находятся в распоряжении Tele2, дочерней компании Ростелекома. К моменту запуска сети “для общественно значимых объектов и спецпотребителей”, который намечен на 2024 год, Tele2 вполне вероятно “растворится” в недрах “Ростелекома”, отсюда напрашивается и вывод - кто будет получать от государства соответствующие доходы.
Будет ли при этом сеть востребованной? Это уже совсем не столь важный вопрос для чиновников - ведь получает же Ростелеком средства на поддержание работы “универсальной услуги” во множестве населенных пунктов, где эта услуга не востребована с момента, как туда пришла обычная сотовая связь. Источник:vedomosti.ru ++
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: LTE450 Tele2 Ростелеком спецсвязь b31
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
03.05. [Новости компаний] Частоты: Российские операторы проигнорировали торги на частоты 450 МГц, предложенные РКН / MForum.ru
07.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] LTE: Tele2 предлагает три месяца бесплатного интернета за подключение к LTE-450 / MForum.ru
01.07. [Новости компаний] LTE: Tele2 запускает сеть LTE в Московском регионе. На этот раз LTE-450 / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru