Телеком: У Ростелекома получается. Государство поможет монетизировать частоты 450 МГц

MForum.ru

Телеком: У Ростелекома получается. Государство поможет монетизировать частоты 450 МГц

19.09.2018, MForum.ru

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Те, кто следит за рынком телекома в России, помнят не самый удачный старт сети LTE 450, построенной оператором Tele2 в нескольких российских регионах. Первоначально сеть позиционировалась, как “интернетизация” сельской местности, спасение для грибников и рыбаков, ведь особенности распространения сигнала в этом диапазоне позволяют покрывать большие территории со сравнительно небольшими затратами.

Впрочем, было понятно, что на самом деле в Tele2 хотят получить крупного или крупных государственных заказчиков - МВД или МЧС. Тогда у оператора что-то “не срослось”, но теперь упоминания о сети LTE 450 нашлись в так называемом “паспорте программы” Цифровая экономика, которую правительство РФ одобрило на этой неделе.

Частоты 450 МГц сейчас в основном находятся в распоряжении Tele2, дочерней компании Ростелекома. К моменту запуска сети “для общественно значимых объектов и спецпотребителей”, который намечен на 2024 год, Tele2 вполне вероятно “растворится” в недрах “Ростелекома”, отсюда напрашивается и вывод - кто будет получать от государства соответствующие доходы.

Будет ли при этом сеть востребованной? Это уже совсем не столь важный вопрос для чиновников - ведь получает же Ростелеком средства на поддержание работы “универсальной услуги” во множестве населенных пунктов, где эта услуга не востребована с момента, как туда пришла обычная сотовая связь. Источник:vedomosti.ru ++

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теги: LTE450 Tele2 Ростелеком спецсвязь b31 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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