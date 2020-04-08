Частные сети: Nokia построит частную сеть LTE для польских энергетиков

MForum.ru
08.04.2020,
Nokia объявила о заключении контракта с компанией PGE Systemy, Польша, на поставку энергетикам решения частной сети LTE450. Решение относится к категории 5G-ready. Контракт был заключен после успешных испытаний сети LTE в диапазоне 450 МГц для демонстрации работоспособности концепции.
Кейс интересный, поскольку предусматривает массированное использование решений LTE450 на предприятиях распределительной энергосети в Польше. После завершения развертывания сети, она потенциально будет обслуживать 15-20 тысяч пользователей услугами профессиональной радиосвязи, но уже на базе LTE. Также к сети планируется подключить до 14 млн умных счетчиков и 35 тысяч терминалов SCADA (терминалы для управления или сбора данных, которые устанавливаются, например, на ветроэлектрогенераторах).
Министерство энергетики Польши выбрало PGE Systems оператором частной сети LTE450, которая будет обеспечивать как критическую, так и рабочую связь на энергосетях следующего поколения.
Это далеко не единственный и не первый проект частных сетей Nokia. Но впервые для этого задействован диапазон 450 МГц. Месяц назад Nokia анонсировала проект с Engie Solutions - развертывание частной сети LTE для новых автоматизированных линий Grand Paris Express. В рамках проекта предстоит обеспечить LTE 200 км новых линий, включая 68 новых станций метро, а также все поезда, обслуживающие 15, 16, 17-ю линии парижского метро.
По идее, в России также можно было бы поступить, задействовать диапазон 450 МГц под частные индустриальные сети LTE, предоставляя их различным отраслевым пользователям.
Источники: telecomtv.com ; fiercewireless.com.
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теги: частные сети LTE LTE450 450МГц
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