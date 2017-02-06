LTE: Tele2 предлагает три месяца бесплатного интернета за подключение к LTE-450

06.02.2017, MForum.ru

Компания Tele2 не отступается от идеи продвинуть LTE 450 в массы. На этот раз за подключение к сети LTE 450 оператор предлагает 3 месяца бесплатного пользования интернетом на любом из выбранных тарифных планов. Предусмотрены и другие "плюшки" для подключающихся.

Для подключения можно бесплатно вызвать консультанта компании в любую точку Москвы или области - пообщаться с ним и подключиться к сети. Заказать визит можно в форме "Вызвать консультанта" на сайте https://msk.skylink.ru/.

До 31 марта 2017 года действует спеццена на роутер - 5500 рублей. Если приобрести роутер модели H1 или V-FL500, к нему обещено приложение из двух антенн - за 1 рубль.

В настоящее время по данным компании в зоне покрытия сети LTE 450 проживает 98% жителей Московского региона.

Предложение мне кажется интересным прежде всего для тех, кто проживает там, где до сих пор нет покрытия мобильного ШПД ни одного из операторов "большой тройки", но есть покрытие Skylink. Кроме того, в Москве мне было удобно использовать роутер, например, при движении на велосипеде, чтобы получать более уверенное подключение к LTE, нежели при использовании обычного смартфона с LTE Tele2. Из недостатков - полоса пропускания сети LTE450 невелика и по мере ее заполнения абонентами, если такое случится, доступность сети и средние скорости в ней, и без того невысокие, могут сокращаться.

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Официальный пресс-релиз компании Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям столичного региона воспользоваться бесплатной выездной консультацией мобильного агента Skylink. Клиенты могут вызвать представителя компании в любую точку Москвы или области для консультации и подключения к сети, а также получить три месяца скоростного интернета по технологии LTE-450 в подарок.

Мобильные агенты Skylink расскажут о преимуществах технологии LTE-450, продемонстрируют возможности подключения к интернету, настроят оборудование и порекомендуют способы усиления сигнала. Для заказа услуги достаточно заполнить простую форму «Вызвать консультанта» на сайте skylink.ru. После получения заявки агент свяжется с клиентом, чтобы уточнить детали и договориться о времени встречи.

Подключаясь к сети Skylink через агента, абонент получит бонус − возможность пользования услугами скоростного интернета без абонентской платы в течение трех месяцев на любом тарифном плане. Кроме того, до 31 марта 2017 года можно приобрести роутер по специальной цене – 5 500 рублей. При покупке роутера модели H1 или V-FL500 участник акции также получает комплект из двух антенн для усиления сигнала за символический один рубль (стандартная цена – 3300 рублей). Таким образом, стоимость полного комплекта оборудования для беспроводного интернета, доступного даже в самых отдаленных районах Московской области, составит 5501 рубль вместо 12 290 рублей.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы запустили сеть LTE-450 летом прошлого года, и сейчас скоростной интернет доступен в самых удаленных и малонаселенных уголках Московской области. Во втором полугодии 2016 года мы существенно увеличили зону покрытия: теперь интернет Skylink могут подключить 98% жителей Московского региона. Уверен, что запуск новой услуги вызова мобильных агентов и значительное расширение территории покрытия сети сделают технологию LTE-450 еще более доступной для жителей Подмосковья».

Новейший стандарт связи LTE-450 обеспечивает распространение сигнала на расстояния, в несколько раз превышающие дальность его действия в других частотных диапазонах. Кроме этого, сигнал LTE-450 обладает высокой проникающей способностью. Благодаря этим преимуществам связь Skylink позволяет пользоваться качественным и быстрым мобильным интернетом в местах, где сети других операторов недоступны либо отсутствует возможность скоростной передачи данных.

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