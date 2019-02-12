Телеком: Государство наконец услышало Ростелеком и Tele2

12.02.2019, MForum.ru

Немало лет прошло с тех пор, как компания Ростелеком, которой достался в наследство "Скай Линк" и другие сети CDMA450, закрыл их и начал эксперименты с LTE450. После того, как сотовый бизнес Ростелекома переместился в совместное предприятие, которое работает под брендом Tele2, этот оператор развернул в ряде регионов сети LTE 450. Попытка продвинуть услуги на базе этих сетей на массовый рынок оказались неудачной.

Осталась одна возможность "монетизировать" частоты 450 МГц - уговорить государство начать активно пользоваться сетями LTE450. Желательно не только там, где были построены экспериментальные сегменты, но в масштабах страны.

Впрочем, госбюджет не готов разбрасываться средствами направо и налево, особенно когда речь идет о проекте не самом впечатляющем даже на этапе идеи. Но пользование сетью LTE450, если она будет построена, обещает оплачивать (какими будут расценки - отдельный вопрос). Спецпользователями сети могут выступить МВД, Росгвардия, МЧС и социальные предприятия.

В Минкомсвязи уже высказались в поддержку предложения Ростелекома и "ведут проработку" этого проекта. Среди подключаемых (будущих плательщиков за услуги) могут оказаться также образовательные учреждения, органы госвласти, избиркомы, пожарные части, ОМОН и так далее. До конца 2021 года для сети запланировано порядка 100 тысяч подключений таких вот клиентов.

Сетью LTE450 дело не ограничится, планируется строить сеть на базе фиксированной сети Ростелекома, которую протянут до объектов РТСР. К этим линиям планируется подключать базы LTE, но не только в диапазоне 450 МГц, но и в других.

Участие в проекте других операторов мобильной связи, похоже, не планируется.

Проект не будет дешевым. Планируется задействовать в проекте сооружения и другую инфраструктуру телевещателей - РТРС. Бюджет проекта до 2024 года оценивается в 73 млрд рублей. Эту сумму предстоит вернуть оплатой из бюджета за оказанные услуги.



В правительстве пытаются выступать за конкуренцию, упоминая, что подключать ШПД к социальным объектам будет не только Ростелеком, но если кого-то из операторов фиксированной связи и привлекут, то речь, скорее всего, пойдет о крошках со стола "национального чемпиона".

Пользование услугами LTE450 вряд ли будет комфортным, экосистема терминалов 450 МГц весьма скромная. Выделенную сеть LTE для спецпользователей стоило бы строить с использованием частот других диапазонов (800, 900 МГц), а лучше опираться на технологию слайсинга в сетях 5G.

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