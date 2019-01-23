Телеком: Tele2 по-прежнему хочет построить сеть LTE450 для госорганов

MForum.ru
23.01.2019,
Компания Tele2 не первый год надеется "монетизировать" имеющийся у нее частотный ресурс в диапазоне 450 МГц. Для коммерческого использования он подходит слабо - маловата экосистема абонентских устройств, слишком скромная полоса не позволяет обслуживать массовых абонентов, да и средние скорости получаются скромными.
Компания уже попробовала поработать с физиками, ничего хорошего из этого не вышло даже в таких регионах, как Московсий. Но частоты есть и их хочется использовать - так почему бы не продать государству идею спецсвязи для "служивых"?
Государство в лице силовиков не спешит с заказами построения сети LTE-450. Поэтому основная идея на текущий момент - запихнуть проект такой сети в программу "Цифровая экономика". В "паспорте проекта", одобренном правительством, упоминание о сети LTE 450 уже находится.
У Tele2 есть все для реализации проекта - частоты в 76 регионах РФ (хотя в ряде регионов есть места, где эти частоты заняты системами космической связи), пилотные проекты в этом диапазоне, опыт развертывания масштабных сетей в масштабах страны.
Стоит ли напоминать, что речь опять идет о монополизации? Сеть LTE450, в силу ограниченного частотного ресурса, может строить только один оператор. В Tele2 уже мечтают об ARPU в 1000 рублей в месяц с пользователя. Будущий монополист затем сможет собирать плату за услуги от самых разных государственных структур, которых "подпишут" на эту связь, например, МВД, МЧС, РЖД, где-то это будут структуры Минздрава и так далее. Удобная схема, можно не волноваться о конкуренции, использовать любое оборудование - сравнивать качество и цену услуг будет не с чем.
В Минкомсвязи между тем в декабре 2018 года заявляли, что проект LTE-450 в России будет реализован на инфраструктуре РТРС. Учитывая необходимость подъема базовых станций LTE-450 на большую высоту, чем для обычных сотовых сетей, вполне разумная идея.
В общем и целом построение такой сети может быть осуществлено, причем за сравнительно небольшой срок - если не за два, то за 4 года точно. Вот только будет ли это экономически выгодным для государства проектом, учитывая рост доступности обычной сотовой связи на территории страны, а также постепенное снижение расценок на спутниковую связь? Это уже совсем не столь важный вопрос - ведь получает же Ростелеком средства на поддержание работы “универсальной услуги” во множестве населенных пунктов.
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теги: Tele2 LTE450 450 МГц
© Алексей Бойко,
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