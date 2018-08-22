Регулирование: LTE-450 в России попробуют гальванизировать за счет налогоплательщиков

MForum.ru
22.08.2018,
Все помнят, как два года назад компания Tele2 шумно запускала проект LTE-450 под брендом SkyLink. Показывали действующую сеть в Тверской области, за лето запустили поддержку технологии в 6 российских регионах. Компания сумела найти ряд абонентских терминалов для этого экзотического диапазона, наиболее симпатичным из которых был мобильный роутер.
Хотя говорилось о том, что сеть прекрасно подойдет дачникам, рыбакам и грибникам, было понятно, что основная идея продать услуги новой сети силовикам. Это мог бы быть “вкусный" контракт для оператора. Два года назад сделать этого не удалось, силовики то ли не проявили особого интереса, то ли не нашли денег, запрошенных компанией, но упоминания о сети LTE-450 из повестки Tele2 практически исчезли.
Сейчас, похоже, нас ждет новый виток “популяризации” LTE-450. Как сообщает канал “Нецифровая экономика”, программа построения “Цифровой экономики”, рожденная в Минцифразе, включает такой пункт, как создание сети связи для “общественно значимых объектов и спецпотребителей”. На построение такой сети регулятор планирует направить 73 млрд руб. государственных средств - гигантскую сумму!
Наблюдатели считают, что речь идет о сети LTE-450, а соответствующие частоты, как известно, принадлежат Tele2. Учитывая ползучую интеграцию Tele2 в структуру Ростелекома, не удивлюсь, если “национальный чемпион” выступит оператором новой сети, которую ему поручат строить в федеральном масштабе. Заодно получится отбить издержки на первую попытку, оказавшуюся финансово безрезультатной. ++
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теги: регулирование
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© Алексей Бойко,
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