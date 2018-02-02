Акции: Tele2 предлагает скидку на связь за покупку брендированных мобильников

MForum.ru

Акции: Tele2 предлагает скидку на связь за покупку брендированных мобильников

02.02.2018, MForum.ru

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Покупателям бюджетных брендированных аппаратов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE или Tele2 Maxi Plus будет возвращено 500 или 1000 рублей на счет мобильного. В акции могут принимать участие абоненты тарифов “Мой онлайн” (возврат - 500 руб.) и “Мой онлайн+” (возврат - 1000 руб.). Этим ограничения акции не ограничиваются - SIM-карта Tele2 должна стоять в первом слоте аппарата, а полученные средства можно будет потратить исключительно на оплату услуг связи Tele2. Денег придется подождать... бонусная сумма будет начислена в виде трех платежей в течение 7 (семи!) месяцев с момента установки SIM-карты в приобретенный телефон. Многовато ограничений?

Оператор сообщает, что проникновение устройств LTE в абонбазе - 31%, это больше, чем у операторов “большой тройки”, сказывается отсутствие пользователей аппаратами 2G в Москве. Масштабы сети оператора пока что меньше, чем у конкурентов. Как сообщил недавно Роскомнадзор, в сети Tele2 меньше базовых станций (РЭС), чем у операторов Б3. Tele2 пока что работает в 52 регионах России, тогда как конкуренты предоставляют услуги LTE, минимум, в 79 российских регионах.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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