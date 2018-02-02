Акции: Tele2 предлагает скидку на связь за покупку брендированных мобильников

MForum.ru
02.02.2018,
Покупателям бюджетных брендированных аппаратов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE или Tele2 Maxi Plus будет возвращено 500 или 1000 рублей на счет мобильного. В акции могут принимать участие абоненты тарифов “Мой онлайн” (возврат - 500 руб.) и “Мой онлайн+” (возврат - 1000 руб.). Этим ограничения акции не ограничиваются - SIM-карта Tele2 должна стоять в первом слоте аппарата, а полученные средства можно будет потратить исключительно на оплату услуг связи Tele2. Денег придется подождать... бонусная сумма будет начислена в виде трех платежей в течение 7 (семи!) месяцев с момента установки SIM-карты в приобретенный телефон. Многовато ограничений?
Оператор сообщает, что проникновение устройств LTE в абонбазе - 31%, это больше, чем у операторов “большой тройки”, сказывается отсутствие пользователей аппаратами 2G в Москве. Масштабы сети оператора пока что меньше, чем у конкурентов. Как сообщил недавно Роскомнадзор, в сети Tele2 меньше базовых станций (РЭС), чем у операторов Б3. Tele2 пока что работает в 52 регионах России, тогда как конкуренты предоставляют услуги LTE, минимум, в 79 российских регионах.
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© Алексей Бойко,
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