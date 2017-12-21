Пресс-релизы: Tele2 анонсирует акцию "Выгодные выходные"

21.12.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает акцию «Выгодные выходные». Клиенты компании, которые приобретут брендированный смартфон Tele2 с 22 по 24 декабря, получат скидку на следующую покупку. В рамках акции «Выгодные выходные» посетители салонов связи Tele2 получат сертификат на скидку в размере 500 рублей при покупке любого фирменного смартфона оператора. Эти средства в полном объеме и без дополнительных условий можно потратить на оплату любого товара или услуги Tele2 с 4 по 21 января 2018 года.

Кроме того, до 23 января 2018 года новые владельцы аппаратов Tele2 могут получить дополнительный пакет интернета в рамках акции «Бонус 10 ГБ при покупке 4G-смартфонов Tele2». Клиенты компании, которые приобрели один из брендированных аппаратов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE или Tele2 Maxi Plus, получат в подарок пакет интернет-трафика в размере 10 ГБ. Срок действия бонусного пакета – 30 дней с момента подключения.

Смартфоны пользуются наибольшим спросом у клиентов Tele2 – по итогам ноября проникновение этих устройств составило 60%. Самый большой прирост таких аппаратов за год зафиксирован на Урале и в Поволжье – 11 п.п. и 10 п.п. соответственно, их доля в этих регионах составила 61% и 56%.

В ноябре доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, год к году выросла на 15 п.п. и составила 28%. Максимальный прирост показали Московский регион и регионы Урала – проникновение аппаратов с поддержкой LTE составило 57% и 29%, увеличившись за год на 23 п.п. и 16 п.п. соответственно. Высокий уровень проникновения LTE-устройств также демонстрируют макрорегионы «Северо-Запад» и «Байкал и Дальний Восток», в каждом из них доля гаджетов с поддержкой 4G составляет 29%.

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