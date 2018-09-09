M&A: Ростелеком поглотит Tele2

09.09.2018, MForum.ru

Как сообщили Ведомости, идут переговоры Ростелекома с Росимуществом о наращивании доли "национального чемпиона" в Tele2 до контрольного пакета. Для этого достаточно докупить всего-то чуть более 5% акций компании. Возражений, уверен, не будет. Не будет и денег, нынешним владельцам долей Tele2 предложат акции Ростелекома, например, из пакета дочерней компании "Мобител", которой принадлежит 12% капитала Ростелекома. Это выгодно, как компании, так и покупателям, ведь в результате поглощения Tele2 капитализация Ростелекома вырастет. Подробнее: vedomosti.ru.

В Ростелекоме активно готовятся к тому, чтобы взять бразды управления Tele2 в свои руки, а также проводят множественные тендеры на строительство сетей сотовой связи в регионах. Напрашивается вывод, что в Ростелекоме намерены существенно переделить российский телеком-рынок в свою пользу. Кроме того, здесь вынашивают идею стать "инфраструктурным оператором", эксклюзивно получив частоты, построив сеть и затем предлагая остальным операторам перепродавать по-сути услуги Ростелекома.

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теги: услуги

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