Телеком: МегаФон теперь лежит в одном кошельке - зачем?

07.03.2019, MForum.ru

Газпромбанк больше не распоряжается пакетом в 18.96% МегаФона. Крупный инвестор более не крупный инвестор. Об этом свидетельствует rbc.ru со ссылкой на e-disclosure.ru.

Таким образом все акции оказались в одном кошельке. Мы знаем его как USM, а кому он принадлежит, можем догадываться. Можно предположить, что нас ждет какое-то важное сообщение в ближайшую неделю или позднее. Скорее всего, речь идет о какой-то крупной сделке купли-продажи. Что и позволило миноритарию в лице Газпромбанка "соскочить" с этого экспресса, окэшив свой пакет.

Куда может двигаться экспресс "МегаФона". Одна из идей - объединение (поглощение) какого-то другого участника рынка, например, другого игрока "большой четверки". Причем с оплатой фантиками, то есть полностью или частично своими акциями.

В отношении кандидата на такое объединение твердой уверенности нет. Это может быть и МТС, и Билайн и даже Tele2.

Это объяснило бы, почему вдруг началась эта мутная возня с вредной темой создания "единого инфраструктурного" aka колхоз. Ведь из-за этой идеи грозят не выдавать частоты 5G (3.5 ГГц) МТС и ВымпелКому... история все больше напоминает уже отработанную схему, когда точно такой же угрозой невыдачи частот ушли с российского рынка шведов из Tele2. Ведь без частот 5G продолжение любого сотового бизнеса в России бессмысленно. Напрашиваются параллели - только сейчас из отрасли пытаются выжать не шведов, а двух других крупных инвесторов-олигархов. И, возможно, у них получилось.

Что же, сейчас кто-то может радоваться, кто-то огорчается, но не получилось бы, что радующиеся сегодня завтра окажутся в положении МТС, которой теперь предстоит заплатить $855 млн за дела прошлых лет.

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теги: телеком МегаФон M&A гипотезы