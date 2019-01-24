Телеком: Ростелеком в шаге от консолидации акций Tele2

MForum.ru

Телеком: Ростелеком в шаге от консолидации акций Tele2

24.01.2019, MForum.ru

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Компания Ростелеком выкупит акции других участников СП T2 РТК Холдинг (Tele2).

Tele2. Другие правила.

По данным неназванного источника, на который ссылаются Ведомости, сделка уже согласована, как с акционерами Tele2, так и с государством в лице Росимущества, при этом компанию Tele2 оценили в 240 млрд рублей.

Текущая доля Ростелекома - 45% в СП. 55% приходится на долю Tele2 Russia Holding AB в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% у Invintel B.V. (структура Алексея Мордашева) и 10% у банка Россия (Юрий Ковальчук). Компания обременена долгом - к концу 3q2018 он оценивался на уровне 120 млрд руб., так что реальная стоимость покупки будет меньше оценочной.

Для Ростелекома покупка Tele2 сделает возможной продажу пакетных конвергентных предложений B2B клиентам, а также госструктурам.

Сделка стала возможной после выхода в 2018 году компании Tele2 на операционную прибыль. Государство в лице Росимущества, Минэкономразвития и ФАС пока что не подтверждают получения документов по сделке, но это ничего не значит. Ранее в банке ВТБ говорили, что не планируют полный выход из капитала Tele2. В общем, речь пока о слухах, но они вполне реалистичны.

Сделка, если она состоится, будет частично денежной.

Что поменяется для абонентов Tele2? Вряд ли можно будет рассчитывать на снижение тарифов. Скорее всего, в краткосрочной перспективе особых изменений не будет. В то же время стоит учитывать традиционную ориентированность Ростелекома на корпоративных клиентов, а не на розничный бизнес, это может негативно сказаться на дальнейшем развитии предложений оператора.

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теги: M&A слияние Tele2 Ростелеком Т2 РТК Холдинг

© Алексей Бойко, MForum.ru

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