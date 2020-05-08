B2B: Ростелеком пробует привлечь бизнес-клиентов в Сибири

MForum.ru
08.05.2020,
В Ростелеком запустили региональную кампанию, цель которой - попробовать перетащить на пользование услугами этого виртуального оператора (реально услуга мобильной связи предоставляется на базе сети Tele2) корпоративных пользователей мобильной связи других операторов в Сибирском регионе.
Какую приманку использует Ростелеком? Бесплатный трехмесячный период пользования. Формально это выглядит так - корпоративным клиентам предлагается до 31 мая 2020 года подключиться к любому из трех тарифов линейки "Вызов" и затем платить по 1 рублю за каждый из первых трех месяцев, а затем - в соответствии с выбранным тарифным планом.
Переход с сохранением нумерации потребует оформления MNP.
Любой из тарифов подразумевает безлимитные звонки внутри сети "Ростелекома" и пакеты включенных минут звонков на любые номера других операторов в домашнем регионе и в поездках по России размером от 500 до 3000 номеров в месяц. Также предоставляется бесплатный доступ к некоторым мессенджерам и соцсетям (не ищите в списке Telegram). А голос за пределами пакетов, SMS, дополнительные опции и интернет сверх пакетов - все это копоративному клиенту предстоит оплачивать отдельно, опять же, в рамках тарифа.
Как думаете, достаточно ли трехмесячного бесплатного периода, чтобы затеять сейчас переезд на Ростелеком? Мне это кажется не очень вероятным, по крайней мере, если мы говорим о сколько-то массовом сценарии.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: B2B бизнес-пользователи корпоративные клиенты корпоративные тарифы акции Сибирский регион
Публикации по теме:
19.03. [Новости компаний] Тренды: Частные беспроводные сети промышленного уровня для приложений Industry 4.0 / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Телеком: Рынок частных сетей LTE и 5G к 2023 году достигнет $8 млрд / MForum.ru
16.08. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Краснодарский виртуал DANYCOM обновляет тарифы и выходит в Европу / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн прошел этический аудит / MForum.ru
07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru
07.05. [Технологии] Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+ / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Redmi представит дешевый 5G-смартфон уже в этом месяце / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Huawei Y9S готовится к релизу / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о бюджетном смартфоне Huawei Y6P / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17 / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Realme X3 отметился в TENAA / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru