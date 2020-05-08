B2B: Ростелеком пробует привлечь бизнес-клиентов в Сибири

08.05.2020, MForum.ru

В Ростелеком запустили региональную кампанию, цель которой - попробовать перетащить на пользование услугами этого виртуального оператора (реально услуга мобильной связи предоставляется на базе сети Tele2) корпоративных пользователей мобильной связи других операторов в Сибирском регионе.

Какую приманку использует Ростелеком? Бесплатный трехмесячный период пользования. Формально это выглядит так - корпоративным клиентам предлагается до 31 мая 2020 года подключиться к любому из трех тарифов линейки "Вызов" и затем платить по 1 рублю за каждый из первых трех месяцев, а затем - в соответствии с выбранным тарифным планом.

Переход с сохранением нумерации потребует оформления MNP.

Любой из тарифов подразумевает безлимитные звонки внутри сети "Ростелекома" и пакеты включенных минут звонков на любые номера других операторов в домашнем регионе и в поездках по России размером от 500 до 3000 номеров в месяц. Также предоставляется бесплатный доступ к некоторым мессенджерам и соцсетям (не ищите в списке Telegram). А голос за пределами пакетов, SMS, дополнительные опции и интернет сверх пакетов - все это копоративному клиенту предстоит оплачивать отдельно, опять же, в рамках тарифа.

Как думаете, достаточно ли трехмесячного бесплатного периода, чтобы затеять сейчас переезд на Ростелеком? Мне это кажется не очень вероятным, по крайней мере, если мы говорим о сколько-то массовом сценарии.

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теги: B2B бизнес-пользователи корпоративные клиенты корпоративные тарифы акции Сибирский регион