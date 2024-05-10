Спутниковая связь: Бизнес Starlink стремительно растет - прибыль компании в 2024 году может достичь $6.6 млрд

10.05.2024, MForum.ru

Соответствующий прогноз сделали аналитики Quality Space. Об этом рассказывает spacenews.com.

В 2015 году, когда SpaceX и OneWeb анонсировали создание мегасозвездий спутников, многие участники отрасли насмехались над ними - они помнили попытки создать спутниковую широкополосную связь в 90-х годах прошлого века, тогда затея потерпела крах. SpaceX в мае 2019 года запустила первые 60 спутников Starlink, сейчас, через 5 лет созвездие спутников компании насчитывает почти 6 тысяч спутников, обеспечивая быстрый интернет-доступ для 2.7 млн абонентов в 75 странах. По итогам 2022 года компания получила доход в объеме $1,4 млрд, а по итогам 2024 аналитики Quality Space готовы увидеть уже $6.6 млрд.

Если прогноз сбудется... для сравнения, суммарная выручка SES и Intelsat, которые находятся в процессе слияния, - $4,1 млрд.

Как и почему в Starlink могли добиться таких результатов?

Аналитики связывают успех компании с быстрым ростом абонентской базы. Например, Viasat и Hughes, которые 2 десятилетия доминировали в потребительском сегменте спутникового интернета в 2020 году достигли пика в 2.2 млн человек. Starlink уже их обошел и собирается расти дальше еще быстрее. Этому способствует и удачная бизнес-модель. В 2024 году ожидается, что компания может получить гигантскую прибыль (EBITDA) на уровне $3,8 млрд, хотя еще по итогам 2022 года компания показывала убыток в $128 млн. Это может обеспечить положительный свободный денежный поток для компании уже в 2024 году.

Пока что Starlink, что называется, "снимает сливки", обслуживая множество богатых пользователей из богатых стран. Услуги компании, скорее, премиальные, поэтому задачу устранения "цифрового разрыва" она решает слабо. По оценкам Quilty, текущая абонбаза Starlink - это около 50 тысяч мобильных, корпоративных и государственных пользователей. Но сейчас компания все активнее выходит на корпоративные, мобильные и государственные рынки.

Еще один фактор динамичного развития бизнеса Starlink - это возможность удерживать сравнительную низкую стоимость спутников. Впрочем, здесь все тоже быстро меняется - если аппараты V1 первого поколения в производстве стоили около $200К каждый, то спутники V2 обходятся уже в $800К. Это результат долларовой инфляции, но результат существенного расширения возможностей, вес платформы V2 достигает 730 кг, что почти втрое больше, чем 260 кг у V1. В ближайшем будущем на орбиту будут запускаться еще более совершенные V3 - весом 1500 кг и стоимостью в $1,2 млн за штуку. Это меньше, чем у конкурентов. Такого результата удается достигать за счет двух основных факторов - агрессивной вертикальной интеграции и крупносерийного производства - темпы выпуска спутников Starlink невиданные ранее для отрасли, где привыкли создавать спутниковые платформы по 2 года и долее.



По оценкам Quality Space сейчас из 13 тысяч сотрудников SpaceX в проекте Starlink заняты около 3000 тысяч.



Если ракеты SpaceX Satrship будут готовы к 2025 году, можно ожидать, что компания сразу же перейдет к запускам спутников V3 - еще более энерговооруженных, что обещает еще большую пропускную способность и скорости передачи данных.

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теги: спутниковая связь SpaceX Starlink LEO группировки

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