Акции: Tele2 добавил дополнительные 40 ГБ на тарифе "Везде онлайн+"

MForum.ru
16.09.2020,
Tele2 запустил акцию "Удвоенный пакет интернета" для пользователей ТП "Везде онлайн+". Объем включенного в тариф трафика вырастет с 40ГБ до 80ГБ. Абонплата не поменялась, пока что она составляет 600 рублей.
Акция доступна ТОЛЬКО НОВЫМ клиентам, которые или подключаются к Tele2 в Московском регионе, или переходят со своим номером от других операторов. Оператор обещает предоставлять дополнительный пакет бессрочно, с момента активации SIM-карты и оплаты. При условии, что абонент своевременно и в полном объеме вносит абонплату.
Остальные параметры тарифа не изменялись (если не считать безлимитный трафик на Youtube и бесплатный доступ к Wink). Приведу скрины с сайта оператора.
Полная версия описания тарифа, .pdf
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теги: телеком тарифы акции Tele2
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