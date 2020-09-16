Акции: Tele2 добавил дополнительные 40 ГБ на тарифе "Везде онлайн+"

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Акции: Tele2 добавил дополнительные 40 ГБ на тарифе "Везде онлайн+"

16.09.2020, MForum.ru

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Tele2 запустил акцию "Удвоенный пакет интернета" для пользователей ТП "Везде онлайн+". Объем включенного в тариф трафика вырастет с 40ГБ до 80ГБ. Абонплата не поменялась, пока что она составляет 600 рублей.

Акция доступна ТОЛЬКО НОВЫМ клиентам, которые или подключаются к Tele2 в Московском регионе, или переходят со своим номером от других операторов. Оператор обещает предоставлять дополнительный пакет бессрочно, с момента активации SIM-карты и оплаты. При условии, что абонент своевременно и в полном объеме вносит абонплату.

Остальные параметры тарифа не изменялись (если не считать безлимитный трафик на Youtube и бесплатный доступ к Wink). Приведу скрины с сайта оператора.

 

Полная версия описания тарифа, .pdf

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теги: телеком тарифы акции Tele2

© Алексей Бойко, MForum.ru

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