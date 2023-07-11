Мнения: Капиталовложения операторов в инфраструктуру в 2022 году упали - чего нам ждать?

11.07.2023, MForum.ru

Это результат ухода с российского рынка зарубежных производителей. Несмотря на то, что кое-что все же удается завозить, в целом вложения упали на 23,7% до уровня ниже 350 млрд рублей - таковы официальные данные Минцифры, которые приводит Анна Устинова, Ведомости.

Несмотря на то, что сотовым операторам разрешили поднять тарифы в пределах инфляции, их выручка выросла незначительно - на 1,8% до 462,6 млрд руб. Это формирует существенное отставание выручки от инфляции - на 10%, если не более. Если пересчитать выручку в доллары, то окажется, что она сократилась, что дополнительно снижает возможности операторов закупать зарубежное оборудование.

В 2023 году с выручкой операторов мобильной связи ситуация чуть лучше, доходы от услуг связи за 1q2023 год к году выросли на 7.6% до 119,3 млрд. Но и это показывает лишь дальнейшее снижение покупательной способности операторов в отношении зарубежного оборудования (российского по-прежнему нет, да и на него цены будут находиться в зависимости от курса доллара, поскольку оно основано на зарубежных электронных компонентах).

Усложнение закупки зарубежного оборудование уже привело к существенному, на десятки процентов росту цен на него. Не приходится удивляться, что в таких условиях инвестиционные программы операторов сотовой связи сокращаются.

Капзатраты Вымпелкома в 2022 году составили 59,3 млрд рублей (снижение на 20,9%).

МТС в 2022 году сохранил затраты на неизменном уровне - 111,2 млрд рублей. Компания успела оперативно закупиться уже после февраля 2022.

МегаФон и Tele2 не делятся данными об инвестициях. Обычно это означает, что похвастаться особо нечем.

Можем делать вывод о том, что ситуация весьма печальная - прежних темпов развития телеком-сетей в России мы в ближайшие годы не увидим. По совокупности причин. Да, сети имеют «запас прочности», но он отнюдь не бесконечен. Так что снижение качества услуг и рост аварийности уже «запрограммированы» и вряд ли найдутся способы это как-то скомпенсировать.

Также «запрограммирован» дальнейший постоянный рост тарифов на сотовую связь - вопрос только в темпах этого роста. Формулы «уровень инфляции +5%» не хватит, да и этого пока что операторам никто не разрешил - регуляторика в России как обычно не успевает за событиями.

На фоне дефицита оборудования и частот, государство будет с удвоенной энергией заталкивать операторов в «колхоз» единого инфраструктурного, ссылаясь на то, что это позволит сэкономить деньги на строительстве 5G. Платой за это будет снижение надежности и качества услуг, либо рост цен, как всегда бывает в ситуации, когда образуется монополия. \\

пресс-релиз

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