Акции: Tele2 запустил предложение - гигабайт за рубль

MForum.ru
05.12.2021,
Tele2 запустил предложение, которое безусловно будет замечено рынком. Появилось оно на OZON. Выглядит весьма привлекательно, 1 ГБ предлагается по цене от 10 рублей (если покупать самый небольшой пакет) до цены в 1 рубль, если заплатить от 500 рублей и выше. Для активных пользователей SMS, а они еще встречаются, есть возможность покупать их по цене от 0,5 руб за штуку.
Важные особенности:
1. После покупки пакет будет действовать 90 дней (с момента активации промокода в приложении Tele2), промокод после покупки пакета в течение часа придет к вам по почте или в ЛК. Так что не спешите покупать 1 ТБ, если нет уверенности, что успеете потратить 1000 ГБ. Остатки не получится ни перенести, их нельзя будет выставить на аукцион или использовать в "Делитесь гигабайтами".
2. На территории Крыма пакеты не действуют
3. Тарифы подходят ко всем тарифам Tele2 кроме тарифов Магаданской области, и Норильска, линеек Безлимит и Премиум.
4. Округление до 150 КБ.
5. Купить на 1 номер можно несколько пакетов, но активировать получится только после того, как исчерпается или будет отключен предыдущий.
6. После 31.12.2021 неактивированные промокоды "превратятся в тыкву". Так что в качестве новогоднего подарка пакеты "под елочку" не положить - похоже на ошибку маркетологов.
7. Сергей Половников, content-review.com, отмечает, что при покупке важно убедиться, что предложение есть именно для вашего региона (смотрите в левом верхнем углу).
Неплохая попытка привлечь внимание абонентов. Это своего рода замена безлимитам, ведь даже пакет 500 ГБ - это в среднем 166,7 ГБ в месяц в ближайшие 3 месяца по симпатичной цене 167 руб. в месяц. Можно предположить, что другие операторы ответят своими новогодними инициативами.
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теги: Tele2 акции тарифы пакеты интернета телеком
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