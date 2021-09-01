Акции: МегаФон предлагает скидку 20% всем студентам

MForum.ru
01.09.2021,
Социальные инициативы нынче в моде, МегаФон - вновь в тренде с предложением постоянной скидки на 20% на тарифы актуальной линейки #БезПереплат для студентов. Студенты, уверен, оценят предложение компании, 20% на дороге не валяются - вполне ощутимая скидка. К сожалению, для получения скидки предлагается идти в офис, чтобы предъявить студенческий билет, ковид, между тем, еще никуда не делся. С другой стороны - а есть ли сегодня при всей российской цифровизации другой способ подтвердить свой статус студента?
«Более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, условия тарифов соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета.
Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Предложением могут воспользоваться не только существующие абоненты МегаФона, но и те, кто захочет перейти в МегаФон ради того, чтобы воспользоваться любым подходящим тарифом #БезПереплат со скидкой 20%.
В пресс-релизе, посвященном нововведению, МегаФон сообщает, что за последние 2 года объем интернет-трафика в категории пользователей от 14 до 25 лет вырос в 3 раза! Интересно, что прирос и голосовой трафик, пусть и гораздо скромнее - на 30%. А ведь некоторые уверены, что у молодежи весь голос идет через мессенджеры, как видим, это не так.
Лидеры по трафику среди молодёжи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.
Можно вспомнить также о безлимитных голосовых вызовах внутри сети, о копилке минут и гигабайт, что позволяет сохранять недоиспользованное в течение месяца, чтобы использовать их тогда, когда необходимо. И, еще одна очень важная опция - возможность бесплатной раздачи интернета без ограничения скорости.
Скидка 20% предлагается не только студентам университетов, но также учащимся колледжей, техникумов и других учебных заведений, если им исполнилось 14 лет и у них есть студенческий билет. Не спешите бежать в салон, предъявить билет можно будет с 3 сентября 2021 года. На один билет можно подключить только один номер.
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теги: акции скидки социальные инициативы МегаФон телеком
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