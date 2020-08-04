Акции: МегаФон дарит учащимся 20-процентную скидку на пакетные тарифы

MForum.ru
04.08.2020,
МегаФон вводит скидку для учащихся школ, колледжей и для студентов, использующих тарифы линейки #БезПереплат. Скидка будет действовать в течение всего периода обучения - для учащихся старше 14 лет размер скидки - 20% от тарифа!
Тарифы позволяют бесплатно и без ограничений скорости раздавать со смартфона интернет по WiFi. Кроме того, участники акции смогут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами, пользование ими не расходует включенный в пакет трафик, мессенджеры доступны в том числе при нулевом балансе и даже при отрицательном, но не более месяца.
Хорошая попытка нарастить абонбазу за счет молодого поколения, с немалыми шансами на успех в случае, если конкуренты не ответят аналогичными скидками.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: акции тарифы МегаФон
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит / MForum.ru
08.05. [Новости компаний] Тарифы: МегаФон запустил конвергентный тариф - ничего лишнего / MForum.ru
08.05. [Новости компаний] B2B: Ростелеком пробует привлечь бизнес-клиентов в Сибири / MForum.ru
12.02. [Краткие новости] Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия / MForum.ru
12.02. [Краткие новости] DANYCOM.Mobile объявляет акцию «4 штуки в одни руки» / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru