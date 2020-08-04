Акции: МегаФон дарит учащимся 20-процентную скидку на пакетные тарифы

04.08.2020, MForum.ru

МегаФон вводит скидку для учащихся школ, колледжей и для студентов, использующих тарифы линейки #БезПереплат. Скидка будет действовать в течение всего периода обучения - для учащихся старше 14 лет размер скидки - 20% от тарифа!

Тарифы позволяют бесплатно и без ограничений скорости раздавать со смартфона интернет по WiFi. Кроме того, участники акции смогут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами, пользование ими не расходует включенный в пакет трафик, мессенджеры доступны в том числе при нулевом балансе и даже при отрицательном, но не более месяца.

Хорошая попытка нарастить абонбазу за счет молодого поколения, с немалыми шансами на успех в случае, если конкуренты не ответят аналогичными скидками.

Пресс-релиз

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теги: акции тарифы МегаФон