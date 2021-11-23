Акции: МТС представила рекламу акционного тарифа "Smart для своих. Новогодний"

23.11.2021, MForum.ru

МТС представила рекламное видео, запущенного 15 ноября "секретного" тарифа "Smart для своих. Новогодний".

Тариф ориентирован на покупателей новых SIM-карт оператора в салонах и интернет-магазине и возможно является акционным. Во всяком случае, подключения к нему завершатся до 31 января 2022 года.

В тариф входит 20 ГБ мобильного интернета, 500 минут, 200 SMS и безлимитные звонки внутри сети в домашнем регионе за удивительные 250 рублей в месяц. Можно назвать это агрессивным предложением.

Впрочем, за межгород, если он требуется, придется доплатить. То же касается и безлимитного интернета - в базовое предложение они не входят.

Можно квалифицировать предложение МТС, как тарифы для активного привлечения новых абонентов, вероятно, чтобы показать хороший рост абонбазы по итогам 2021 года. Но рекомендовать его можно, прежде всего, тем, кто в основном остается в домашнем регионе. Также вопросом остается, не захотят ли в МТС через какое-то время скорректировать условия тарифа на менее выгодные. А пока что желающие могут попробовать сэкономить, воспользовавшись щедрым предложением МТС.

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теги: МТС акции тарифы акционные тарифы телеком

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