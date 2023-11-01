Акции: Tele2 обнулил стоимость подписки MiXX на два месяца

MForum.ru
01.11.2023,
Tele2 запустил подписку MiXX в марте 2022 года, и сейчас с этим продуктом знакомы многие. По данным оператора, за период с сентября 2022 по сентябрь 2023 количество пользователей подписки S, M, L или MAX выросло более, чем в 3 раза! В рамках подписки можно получить доступ к таким услугам, как онлайн-книги, музыка, кино, а также дополнительные пакеты интернет-трафика и другие сервисы Tele2. Наполнение подписки клиенты могут менять, подгоняя под свои потребности.
Сегодня Tele2 запустил акцию - обнулил стоимость подписки на 2 месяца, как для новых клиентов, так и для действующих пользователей, с 1 ноября до 31 декабря 2023 года. Для продвижения акционного предложение, как и год назад, компания выпустила рекламный видеоролик в антураже "Матрицы".
Подпиской могут пользоваться абоненты любых операторов, так что, с учетом нулевой стоимости, сейчас подходящий момент для того, чтобы подключиться к MiXX и оценить предоставляемые в рамках подписки сервисы.
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теги: акции подписки MiXX Tele2
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