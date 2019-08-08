Телеком: МегаФон закрыл 2q2019 ростом выручки, прибыли и рентабельности на фоне стабильной абонбазы

08.08.2019, MForum.ru

По итогам 2q2019 компания показала рост основных финансовых показателей на фоне стабильной абонентской базы.

Пройдемся по показателям:

Выручка МегаФон - 85.6 млрд руб., +4.5% гг

У Tele2 - 39.7; у ВымпелКом - 72.6.

Показатель OIBDA МегаФон - 38.9 млрд (+20.6%)

У Tele2 EBITDA 15.5; у ВымпелКом EBITDA 32.2

цифры до МСФО 16:

Показатель OIBDA МегаФон - 33.8 (+4.7%)

У ВымпелКом EBITDA 26.7

Рентабельность OIBDA МегаФон после МСФО 16 - 45.4% (до: 39.4%)

У Tele2 39.2% ; у ВымпелКом рентабельность EBITDA после МСФО 16 - 44.3% (до: 36.8%)

CAPEX для МегаФон скромный: 16.4 млрд руб (+1.2%), сравните с 19.5 у ВымпелКом. В итоге наблюдаем, что по приросту РЭС в 2019 году МегаФон оказывается только на третьем месте, уступая Tele2 и ВымпелКому. Надеюсь, оператор не будет долго "почивать на лаврах" лидера по числу развернутых РЭС и продолжит активное развитие сети, в том числе, "вглубь" регионов.

Свободный денежный поток для акционеров снизился на 22.7% до 6.1 млрд руб. Это немного. В компании объясняют это ростом финансовых расходов, которые возникли в результате привлечения заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР Компании у миноритариев.

Тем не менее, несмотря на привлечения займов, чистый долг МегаФон по итогам квартала сократился до 360.6 млрд руб. Это очень много, конечно, сравнить, например, со 136 млрд руб. у Tele2 по итогам 2018 года.

МегаФон, похоже, может гордиться тем, что удержал абонентскую базу - компания сообщает, что число ее мобильных абонентов достигло 77,6 млн (включая зарубежные дочерние компании). С - Стабильность, рост +0.1% гг. Сравните с 54,3 млн у ВымпелКом (-3.7%).

Число пользователей мобильной передачей данных у МегаФон выросло до 34,4 млн (+6.9%), еще более симпатичный результат, особенно на фоне -2.3% у ВымпелКом (35,8 млн).

Квартал был непростым для оператора, который ушел с Лондонской и Московский бирж, выкупив акции компании и миноритариев. Зато теперь у компании, что называется, развязаны руки для более активной и менее предсказуемой для конкурентов операционной активности. Скажется ли это негативно на возможностях компании по привлечению средств? Возможно.

Интересным представляется такой проект компании, как создание СП AliExpress Russia в области электронной коммерции с Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ. Я, конечно, очень мало верю в успешность совместных предприятий, еще менее - в успех СП с китайцами, но в целом идея сильная. Как и идея "Салонов будущего", хотя инвестиции в этот проект в размере более 1.5 млрд руб. смущают.

Интересный, хотя и рискованный проект - участие в международном консорциуме по строительству трансконтинентальной подводной оптической линии между Хельсинки и Токио.

Приведу две цитаты руководителей компании из ее пресс-релиза:

Геворк Вермишян, генеральный директор Компании:

«Трансформация МегаФона в оператора цифровых возможностей продолжается в соответствии с объявленной в мае 2017 года стратегией развития, и я рад объявить результаты прошедшего квартала. Второй квартал был для нас насыщенным событиями, которые способствовали укреплению цифрового лидерства Компании. Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей Компании. Ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа обыкновенных акций МегаФона у миноритарных акционеров – с 3 июня 2019 года они не торгуются на Московской бирже. Мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером.

Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что МегаФон провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет МегаФона третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla.»

Никита Орлов, финансовый директор Компании:

«Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Общая выручка продолжила расти, достигнув 85,6 млрд руб., что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года. Сервисная выручка выросла на 3,3% до 78,8 млрд руб. Рост сервисной выручки обеспечен, в свою очередь, продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание.

В результате цифровая выручка Компании увеличилась на 30,2% за год. Повышение операционной эффективности остается в числе главных стратегических задач МегаФона, и ее последовательная реализация способствовала росту OIBDA: с учетом МСФО 16 на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО 16 на 4,7% до 33,8 млрд руб. В результате роста финансовых расходов в связи с привлечением дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций и ГДР в течение 2018 года и первой половины 2019 года, чистая прибыль с учетом МСФО 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО 16 чистая прибыль составила 3,8 млрд руб".

В целом МегаФон уверенно подтвердил свое место #2 на российском рынке сотовой связи. Посмотрим, какие результаты покажет МТС.

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теги: телеком МегаФон итоги квартала