Акции: Tele2 устраивает «Черную пятницу»

MForum.ru
21.11.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, примет участие во всемирной акции «Черная пятница». Своим клиентам компания предложит скидки, специальные бонусы и эксклюзивный доступ к «Настоящей Черной Пятнице» – всероссийской онлайн-распродаже.
Всемирная акция «Черная пятница» пройдет с 24 по 26 ноября 2017 года. Tele2 впервые проведет собственную масштабную «Черную пятницу» в онлайн- и офлайн-каналах продаж во всех регионах присутствия. Уже с 20 ноября оператор предоставляет скидку на покупку брендированных смартфонов Tele2 Mini, Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi. Цены на данные модели снижены в салонах связи оператора по всей России и в интернет-магазине компании и будут действовать даже после окончания «Черной пятницы».
Посетители салонов связи Tele2, купившие с 24 по 26 ноября один из брендированных смартфонов оператора, получат скидку на следующую покупку в размере 500 рублей. Эти средства можно в тот же день потратить на любые товары и услуги Tele2 или зачислить на счет абонента другого оператора.
С 22 по 26 ноября посетители интернет-магазина Tele2 смогут приобрести смартфоны Haier и Micromax Q414 со скидкой до 20%. При оформлении покупки необходимо выбрать доставку курьером и ввести промокод «bf_smart».
Кроме того, Tele2 дает своим абонентам возможность одним из первых приобрести товары российских и зарубежных магазинов со скидкой до 90% на онлайн-распродаже «Настоящая Черная Пятница». Оператор откроет доступ к закрытой предпродаже на 6 часов раньше официального старта акции – 23 ноября в 18:00.
Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Больше». В списке акций со скидками и кешбэком появится и предложение «Настоящая Черная Пятница». После его активации абоненты попадут на закрытый сайт и смогут начать шопинг.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Tele2 традиционно предлагает своим клиентам не только услуги мобильной связи, но и поддерживает их интересы в различных сферах жизни. Онлайн-распродажа «Черная пятница» всего за несколько лет приобрела в России большую популярность. Мы стараемся делать все, чтобы абонентам Tele2 было комфортно со своим оператором, и в рамках «Черной пятницы» предлагаем различные способы экономии. Кроме того, мы предоставим нашим клиентам эксклюзивный доступ к закрытой предпродаже «Настоящей Черной Пятницы». Это, несомненно, позволит им первыми воспользоваться скидками и специальными предложениями партнеров».
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