VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов

MForum.ru

VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов

26.04.2017, MForum.ru

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Tele2 стал третьим оператором, который запустил в Москве поддержку VoLTE для части абонентов. Пока что возможность использовать новую технологию получили владельцы смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE. Далее ждем модели Micromax и, вероятно, Apple iPhone - летом - это, впрочем, гипотеза.

Ранее в Москве услугу VoLTE сделал доступной для абонентов Билайн - первые тесты прошли в марте 2014 года.

В августе 2015 года была запущена поддержка VoLTE на московской сети ВымпелКом. Впервые в России. 

а в октябре 2016 года к нему присоединился МегаФон. МТС пока в аутсайдерах, хотя оператор и провел соответствующие тесты еще в 2013-2014 году.

Операторы также предоставляют доступ к VoLTE лишь для очень небольшого числа моделей. У МегаФон это Apple iPhone 6/7, а также Sony Xperia X F5121 Видео. У Билайн - это Alcatel Onetouch Idol 3 (5.5).

Абонентам Tele2, использующим Midi LTE и Tele2 Maxi LTE, не требуется никаких действий для активирования. Пользование услугой не связано с какими-либо дополнительными платежами или иным возрастанием расходов абонента. Пользование VoLTE может позитивно сказываться на времени работы смартфона без подзарядки. Кроме того, быстрее устанавливается соединение.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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