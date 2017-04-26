VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов

MForum.ru
26.04.2017,
Tele2 стал третьим оператором, который запустил в Москве поддержку VoLTE для части абонентов. Пока что возможность использовать новую технологию получили владельцы смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE. Далее ждем модели Micromax и, вероятно, Apple iPhone - летом - это, впрочем, гипотеза.
Ранее в Москве услугу VoLTE сделал доступной для абонентов Билайн - первые тесты прошли в марте 2014 года.
В августе 2015 года была запущена поддержка VoLTE на московской сети ВымпелКом. Впервые в России.
а в октябре 2016 года к нему присоединился МегаФон. МТС пока в аутсайдерах, хотя оператор и провел соответствующие тесты еще в 2013-2014 году.
Операторы также предоставляют доступ к VoLTE лишь для очень небольшого числа моделей. У МегаФон это Apple iPhone 6/7, а также Sony Xperia X F5121 Видео. У Билайн - это Alcatel Onetouch Idol 3 (5.5).
Абонентам Tele2, использующим Midi LTE и Tele2 Maxi LTE, не требуется никаких действий для активирования. Пользование услугой не связано с какими-либо дополнительными платежами или иным возрастанием расходов абонента. Пользование VoLTE может позитивно сказываться на времени работы смартфона без подзарядки. Кроме того, быстрее устанавливается соединение.
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