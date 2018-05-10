Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц

MForum.ru
10.05.2018,
Компания Avenir Telecom, владеющая брендом Energizer, с начала текущего года представила несколько смартфонов с емкими аккумуляторами. Теперь очередь дошла до обычной «звонилки», также оснащенной большой батареей.
Energizer Power Max P20 получил батарею емкостью 4000 мАч, что позволит этому телефону продержаться без подзарядки до месяца в режиме ожидания и до 40 часов в режиме разговора. Естественно аппарат может выступать в роли PowerBank, причем со стандартным USB-разъемом. Габариты устройства составляют 136,5 x 55 x 17,5 мм. Спецификации Energizer Power Max P20 включают в себя 2,8-дюймовый дисплей, чипсет Spreadtrum SC6531E, VGA-камеру, слот microSD (до 32 Гб), Bluetooth 4.0, поддержку двух SIM-карт и яркий фонарик.
© Антон Печеровый,
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