MWC 2019: Energizer привезет 4G-фичефоны на KaiOS

14.02.2019, MForum.ru

Компания Avenir Telecom, предлагающая мобильные устройства под торговой маркой Energizer, объявила о партнерстве с компанией KaiOS Technologies. Напомню, эта компания занимается разработкой KaiOS, а первые результаты этого сотрудничества мы увидим уже на MWC 2019.

Ожидается, что на стенде Energizer будет представлено целых 8 телефонов с поддержкой 4G-сетей. Технически эти новинки будут похожи (4G, QVGA-экраны, скромные камеры и приличная автономность), однако будут различаться по форм-фактору: от обычного кнопочного телефона в стиле обновленной Nokia 3310 и защищенных «кирпичиков» до раскладушек. Причем в Energizer вспомнили совсем позабытый формат раскладного телефона с окошком вместо внешнего экрана. Впрочем, с учетом стартовой цены от 20 евро такие изыски могут оказаться приемлемыми. Начало продаж 4G-фичефонов от Energizer ожидается в июне.