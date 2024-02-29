Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро

MForum.ru

Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро

29.02.2024, MForum.ru

На выставке MWC 2024 компания Avenir Telcom представила не только защищенный смартфон Energizer P28K с огромной батареей емкостью 28 000 мАч, но и интересное устройство под названием Energizer Ultimate U660S. Это первый складной смартфон компании, весьма бюджетный.

Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро

Energizer Ultimate U660 оснащен 6,67-дюймовым вертикальным складным OLED-дисплеем с круглым вырезом по центру. Разрешение экрана 2400 x 1080 пикселей (FHD+). Также присутствует внешний экран, но его характеристики производитель не раскрыл.

Основа аппаратной части Energizer Ultimate U660 – SoC MediaTek Helio G99, который обычно встречается в бюджетных смартфонах. Дополняют чипсет 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. ОС – Android 14.

Фоточасть Energizer Ultimate U660 включает в себя основной датчик разрешением 64 МП, сверхширокоугольный 8 МП и фронтальную камеру разрешением 25 МП.

Емкость АКБ более чем скромная – 3400 мАч, что с учетом бренда Energizer немного удивляет.

Зато Energizer Ultimate U660 стал самым доступным складным смартфоном, его цена составит всего 499 евро. Однако в продаже он появится только в ноябре, а за это время на рынке могут появиться и более интересные предложения по схожей цене.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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