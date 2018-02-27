Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

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Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

27.02.2018, MForum.ru

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На мобильном рынке бренд Energizer пока является новичком. Однако, компания активно продвигается, предлагая весьма интересные устройства. Одной из таких новинок, безусловно, станет Energizer Power Max P16K Pro, который получит аккумулятор емкостью 16 000 мАч.

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Для заряда аккумулятора используется 12V USB Type-C. Из-за емкого аккумулятора вес Energizer Power Max P16K Pro составляет почти 350 грамм, а толщина устройства – 15,2 мм. Диагональ экрана Energizer Power Max P16K Pro – 5,99 дюйма, соотношение сторон 18:9, разрешение – 2160х1080 точек. Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета Mediatek Helio P23, объем ОЗУ составляет 6 Гб. Камеры сдвоенные: на передней панели – 13+5 Мп, на задней – 16+13 Мп. Продажи Energizer Power Max P16K Pro начнутся еще не скоро, в сентябре.

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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